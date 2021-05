Omicidio Vannini: dalla Cassazione attesa oggi “l’ultima sentenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di due settimane dal sesto anniversario della morte di Marco Vannini si metterà oggi, definitivamente la parola fine sulla vicenda giudiziaria che ne è seguita. La suprema Corte di Cassazione, per la seconda volta chiamata ad esprimersi sulle sentenze dei gradi precedenti, valuterà se è equa o meno la condanna a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria e per i figli Federico e Martina condannati per concorso anomalo in omicidio volontario. Già a febbraio 2020, i giudici del “Palazzaccio” avevano “detto no” alla prima sentenza di corte d’appello che aveva derubricato l’omicidio volontario riconosciuto in primo grado a omicidio colposo con una pena a 5 anni per Antonio Ciontoli. In quell’occasione la “Suprema” ha quindi rimandato il caso in corte d’appello per un secondo processo dinnanzi ad una corte d’assise diversa, quella che il 30 settembre scorso ha sentenziato la pena più pesante ristabilendo l’omicidio volontario. (segue) (Rer)