Omicidio Vannini: dalla Cassazione attesa oggi “l’ultima sentenza” (2)

- Era il 17 maggio 2015 quando Marco, 20 anni di Cerveteri, fidanzato di Martina Ciontoli, è stato ferito da un colpo di pistola che, secondo quanto ricostruito, è stato esploso accidentalmente da Antonio Ciontoli mentre il ragazzo era nella vasca da bagno. Ad uccidere il 20enne, secondo il giudizio della seconda corte d’appello di Roma, non è stato tanto il colpo accidentalmente esploso, quanto il ritardo, i circa 110 minuti, quasi due ore di attesa, prima di chiamare i soccorritori. I giudici si sono convinti che il tempo perso nella vana attesa di un “miglioramento delle condizioni” di Marco siano serviti ai Ciontoli per depistare le indagini. Più di tutti ne sono convinti i genitori di Marco, Marina e Valerio che ad "Agenzia Nova" avevano già detto in precedenza che se i Ciontoli avessero chiamato subito i soccorsi, Marco sarebbe ancora vivo. “Periti e consulenti medici hanno spiegato benissimo che il colpo che aveva subito Marco era grave ma non necessariamente letale e che con una suturazione avrebbe avuto alte possibilità di sopravvivenza. Se avessero chiamato i soccorritori, spiegando subito cosa era accaduto, Marco sarebbe ancora vivo. Sarebbe bastato che mi avessero chiamato, sarei arrivato in 5 minuti e lo avrei portato io in ospedale”. (segue) (Rer)