Omicidio Vannini: dalla Cassazione attesa oggi “l’ultima sentenza” (3)

- A sperare in uno sconto di pena è Federico Ciontoli, il figlio di Antonio, che quella sera, nonostante il parere contrario del padre, avrebbe chiamato l’ambulanza in una telefonata confusa, senza dire del colpo di pistola, finendo per non essere creduto. Lui ha riferito nei vari processi, di non sapere che Marco era stato ferito dal colpo di pistola e di averlo appreso solamente nella caserma di Ladispoli. “Falso - ha sempre sostenuto Valerio Vannini - noi non sappiamo cosa sia successo prima del nostro arrivo in ospedale, ma da quel momento in poi sappiamo tutto. Appena arrivato fu lui a dirmi che Marco era stato ferito da un colpo di pistola al braccio”. Un aspetto sostanziale dato che, se Federico avesse raccontato alla centrale del 118 che c’era un ferito di arma da fuoco, i soccorsi sarebbero arrivati in pochi minuti. In padre Antonio si è detto profondamente pentito e che avrebbe meritato l’ergastolo. “Strano – commentava Valerio Vannini- mentre lui chiedeva l’ergastolo, i suoi avvocati chiedevano la riduzione della pena”. L’udienza in Cassazione è prevista per questa mattina alle 10 e, data l’emergenza Covid, è a porte chiuse. La sentenza è prevista in serata. (Rer)