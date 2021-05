India: ministro degli Esteri in visita nel Regno Unito da oggi al 6 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar si recherà nel Regno Unito oggi per una visita in programma fino al 6 maggio per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G7. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Nuova Delhi. "Il ministro degli Esteri si recherà in visita a Londra dal 3 al 6 maggio 2021 per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G7, alla quale l'India è stata invitata come Paese ospite. Successivamente effettuerà una visita bilaterale nel Regno Unito", afferma il dicastero in un comunicato stampa. La ministeriale G7 sarà la prima riunione di persona dei ministri degli Esteri degli Stati membri dall'aprile 2019. L'anno scorso le riunioni si sono svolte sotto forma di videoconferenza a causa dello scoppio della pandemia di coronavirus. (Inn)