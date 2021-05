Germania: ministro Finanze Scholz, l'economia è in ottima forma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è “ancora in ottima forma dal punto di vista dell'economia”, nonostante la crisi del coronavirus. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Candidato del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) a cancelliere in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo, Scholz ha evidenziato che, dopo la crisi, la Germania avrà “meno debiti, in termini di Pil, di tutti gli altri Paesi del G7 prima” della pandemia. Il ministro delle Finanze tedesco ha aggiunto: “Alla fine di questo decennio, rispetteremo nuovamente i parametri di stabilità europei, senza dover risparmiare in maniera rigorosa”. (Geb)