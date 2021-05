Germania: ministro Finanze Scholz, prorogare accesso agevolato a cassa integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso agevolato alla cassa integrazione, introdotto dal governo federale nel quadro della risposta alla crisi del coronavirus, dovrebbe essere prorogato “fino alla fine dell'anno, se necessario ancor più a lungo”. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Candidato del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) a cancelliere in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo, Scholz ha sottolineato che il governo federale fornirà aiuti contro la crisi finché saranno in vigore le restrizioni anticontagio. La cassa integrazione agevolata è stata da ultimo prorogata fino a giugno. (Geb)