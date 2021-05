Germania: “Handelsblatt”, l'Italia spera in Baerbock come prossima cancelliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia spera in Annalena Baerbock, candidata dei Verdi a cancelliere in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo e copresidente del partito con Robert Habeck, come successore di Angela Merkel a capo del governo tedesco. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, che cita la corrispondente di “La Repubblica” da Berlino, Tonia Mastrobuoni, secondo cui l'avvento di Baerbock alla Cancelleria federale potrebbe far mutare in positivo l'atteggiamento finora ostile della Germania verso gli Eurobond. Già nel 2020, infatti, la copresidente dei Verdi si era pronunciata a favore dell'emissione dei “coronabond”, proposta anche dall'Italia, come strumento contro la crisi del Covid-19. (Geb)