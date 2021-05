Germania-Cina: ministero Esteri tedesco mette in guardia Ue da Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania mette in guardia l'Ue dalla Nuova via della seta (Bri), il megaprogetto infrastrutturale su scala globale della Cina, e chiede una risposta europea. È quanto il ministero degli Esteri tedesco afferma in un documento riservato, che il quotidiano “Handelsblatt” sostiene di aver visionato. Per il dicastero, con la Bri Pechino sta creando, “in parallelo alle consolidate istituzioni multilaterali, strutture sinocentriche che non sono nel nostro interesse”. Inoltre, la Cina ha utilizzato la Nuova via della seta “per espandere l'influenza politica a livello mondiale, per plasmare standard e norme globali secondo le proprie idee e per far avanzare la sua politica industriale, in particolare promuovendo le società di proprietà statale”. Il ministero degli Esteri tedesco chiede pertanto una risposta europea alla Bri, ma l'Ue “sta perdendo tempo prezioso”, come sottolinea “Handelsblatt”. Secondo il dicastero, infatti, l'Unione europea “ancora non realizza il suo potenziale”. Nonostante un “impegno verbale” da parte della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, l'attuazione dei piani è “nel complesso vacillante” per il ministero degli Esteri tedesco. La mancanza di idee da parte dell'Ue nella risposta alla Nuova via della seta è “anche un problema economico”. Le aziende europee hanno, infatti, “scarse possibilità di aggiudicarsi contratti nel quadro della Bri”. Al fine di reagire all'iniziativa di Pechino, in sede Ue, il governo tedesco sta lavorando per una “strategia di connettività dell'Unione europea ambiziosa, visibile e orientata a livello globale”. (segue) (Geb)