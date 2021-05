Germania-Cina: ministero Esteri tedesco mette in guardia Ue da Nuova via della seta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è rispondere alla “notevole domanda mondiale di investimenti infrastrutturali e reti migliori”. In tale prospettiva, la strategia europea per la connettività globale costituirebbe “uno strumento importante per l'attuazione su scala mondiale dei valori, degli standard e degli interessi europei, anche nella competizione di sistema con la Cina”. Il piano deve, dunque, essere classificato “politicamente ad alto livello nell'Ue e ampiamente comunicato al mondo esterno”. Secondo “Handelsblatt”, ciò significa che “l'Europa ha bisogno di un responsabile delle infrastrutture, uno zar della connettività”. Tuttavia, “non succede niente, i piani no vanno avanti”. Al riguardo, il ministero degli Esteri tedesco sottolinea che, “finora, la principale difficoltà è stata la riluttanza della Commissione” europea. Secondo Berlino, l'esecutivo europeo “non è all'altezza della sua pretesa di essere una Commissione geopolitica”. Sono, invece, necessari “risultati concreti” come “progetti faro” in Africa e Asia, “iniziative del team Europa”. L'obiettivo è una “espansione della connettività basata su regole e sostenibile” attraverso progetti infrastrutturali che “promuovano gli interessi geostrategici, economici e politici dell'U”. Allo stesso tempo, tali iniziative devono “garantire la sovranità economica e politica dei Paesi obiettivo”. (segue) (Geb)