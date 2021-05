Germania-Cina: ministero Esteri tedesco mette in guardia Ue da Nuova via della seta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo modo, l'Ue potrebbe migliorare i settori dell'energia, dei dati e delle infrastrutture di trasporto negli Stati partner. In tali Paesi, l'Ue potrebbe “difendere ciò che è importante per gli europei: i diritti umani, la protezione del lavoro e del clima, gli standard dello Stato di diritto”. Come sostiene “Handelsblatt”, “l'opportunità” di un simile sviluppo è “effettivamente positiva” perché la rigorosa politica dell'interesse nazionale attuata dalla Cina sta causando “crescente frustrazione e sfiducia”. Al riguardo, il ministero degli Esteri tedesco afferma: “Osserviamo che numerosi Paesi, oltre all'Asia non da ultimo in Africa e America Latina, desiderano un'alternativa come efficace contrappeso alla crescente influenza cinese”. A causa del “conflitto egemonico” tra Cina e Stati Uniti, gli Stati interessati hanno guardato “principalmente a noi/Ue”, sottolinea infine il dicastero. (Geb)