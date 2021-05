Medio Oriente: sparatoria presso Nablus, feriti tre israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre cittadini israeliani sono rimasti feriti ieri sera a seguito di una sparatoria avvenuta presso il posto di blocco di Za’tara, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Lo riferiscono i media israeliani, secondo cui due delle tre persone coinvolte, colpite da ignoti a bordo di un veicolo, sono ferite gravemente. Le forze di sicurezza israeliane hanno chiuso tutti gli accessi stradali alla città di Nablus e hanno cominciato a cercare il veicolo in questione. Il movimento palestinese Hamas ha accolto con favore la sparatoria, definendola “una risposta naturale ai crimini israeliani” e congratulandosi per “l’atto eroico condotto al checkpoint di Za’tara”. (Res)