Libano: prosegue campagna per rimozione pesci morti da sponde lago Qaraoun

- Circa 400 volontari hanno preso parte ieri alla campagna, giunta al quinto giorno consecutivo, per la rimozione delle migliaia di pesci morti ritrovate nei giorni scorsi sulle sponde del Lago Qaraoun, in Libano, per un totale di 80-90 tonnellate di animali. Non sono ancora note ufficialmente le cause della morte dei pesci, che è stata attribuita all’inquinamento delle acque del bacino oppure a un virus stagionale. La campagna per la rimozione degli animali è stata avviata con il sostegno dell’esercito libanese e di organizzazioni non governative nella regione della Bekaa, dove il lago artificiale è situato. (Res)