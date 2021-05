Libano: arrestate due persone coinvolte in traffico droga verso Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Libano hanno identificato e arrestato due persone coinvolte nel traffico di pillole di captagon che, nascoste in un carico di melagrane diretto in Arabia Saudita, hanno provocato la decisione di Riad di interrompere le importazioni di prodotti agricoli libanesi. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno uscente del Libano, Mohammed Fahmi, in occasione di un sopralluogo effettuato ieri presso i valichi di confine settentrionali e orientali del Paese. Nessuno Stato può controllare i propri confini al 100 per cento, ha detto Fahmi all’emittente libanese “Mtv”, aggiungendo che le autorità hanno cominciato a “seguire la questione” ed eserciteranno un controllo più serrato sulle frontiere. (Res)