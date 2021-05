Iraq: premier Al Kadhimi presiede incontro comandi forze sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha presieduto ieri sera una riunione dei comandi dei servizi di sicurezza nazionali, per discutere in particolare del coordinamento tra le forze legate al governo federale e i Peshmerga della regione autonoma del Kurdistan. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa del premier iracheno. Durante la riunione, secondo la nota, i partecipanti hanno discusso degli ultimi sviluppi di sicurezza nel Paese, dei piani per affrontare e limitare le violazioni e del coordinamento tra le attività di forze armate federali e Peshmerga, soprattutto nelle aree che ricadono sotto la giurisdizione di entrambi. L’incontro giunge dopo che nei giorni scorsi sono state registrate diverse violenze da parte dello Stato islamico (Is) contro i Peshmerga, ad esempio nel governatorato di Kirkuk, dove nella notte tra venerdì 30 aprile e sabato primo maggio almeno tre militari curdi sono rimasti uccisi in un attacco del gruppo jihadista. (Res)