Medio Oriente: Consiglio Ue nomina Koopmans rappresentante speciale per processo pace

- Il Consiglio dell'Unione europea ha nominato oggi Sven Koopmans rappresentante speciale dell'Unione europea (RsUe) per il processo di pace in Medio Oriente dal primo maggio 2021 al 28 febbraio 2023. Lo si apprende dal Consiglio che ha spiegato che Koopmans è uno specialista in negoziati di pace, un diplomatico senior, un politico nazionale e un avvocato internazionale. Tra il 2017 e il 2021 è stato membro del Parlamento nei Paesi Bassi, dove è stato portavoce per gli affari esteri e capo delegazione nell'Assemblea parlamentare della Nato. In precedenza ha lavorato per l'Unione europea, le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali sui processi di pace per Cipro, Kosovo, Mali, Sudan e Siria, tra gli altri. Il mandato del RsUe per il processo di pace in Medio Oriente è di fornire un contributo attivo alla soluzione finale del conflitto israelo-palestinese sulla base di una soluzione a due stati, in linea con l'Unscr 2334 (2016). Il Rappresentante manterrà stretti contatti con tutte le parti nel processo di pace, nonché con le Nazioni Unite e altre organizzazioni pertinenti come la Lega degli Stati arabi. Sosterrà inoltre il lavoro dell'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, su questo tema e manterrà una panoramica di tutte le attività regionali dell'Ue legate al processo di pace in Medio Oriente. (Beb)