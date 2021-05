Cile: disoccupazione al 10,4 per cento nel primo trimestre, aumento di 2,2 punti su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione del Cile ha raggiunto il 10,4 per cento nel primo trimestre del 2021 con un aumento di 2,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono i dati dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) del Cile, secondo i quali l'aumento della disoccupazione è dovuto alla riduzione del 6,7 per cento della forza lavoro (che riunisce occupati e disoccupati), alla diminuzione dell'8,9 per cento dell'occupazione e all'aumento del 17,4 per cento del numero dei disoccupati. Il calo del numero di occupati ha avuto una maggiore incidenza nell'occupazione femminile (-11,3 per cento) rispetto a quella maschile (-7,2 per cento). La contrazione degli occupati è stata influenzata dall'andamento negativo dei settori del commercio (-9,5 per cento), del turismo e della ristorazione (-26,5 per cento) e delle famiglie come datori di lavoro (-28,8 per cento). In relazione alle categorie professionali, le principali diminuzioni si registrano nei salariati informali (-22,6 per cento) e nei salariati formali (-4,6 per cento). Il tasso di occupazione informale si è attestato al 26,7 per cento, in calo di 2,2 punti nel raffronto su anno. (Mec)