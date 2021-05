Ciad: Consiglio militare nomina nuovo governo, previsto ministero per la Riconciliazione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio militare che ha preso il potere in Ciad il mese scorso dopo la morte del presidente Idriss Deby ha nominato un nuovo governo di transizione. Lo ha annunciato questa sera il portavoce dell'esercito, Azem Bermandoa Agouna, in una dichiarazione letta in diretta televisiva. Il nuovo governo, guidato dall'ex capo ribelle poi diventato consigliere diplomatico della presidenza Acheick Ibn Oumar, sarà composto da 40 ministri e viceministri e prevede anche un ministero per la Riconciliazione nazionale. Il leader di lunga data dell'opposizione Saleh Kebzabo non è stato nominato nel governo di transizione, ma ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che lo ha "riconosciuto", mentre due membri del suo partito hanno ottenuto dei portafogli ministeriali. Un'altra figura dell'opposizione, Mahamat Ahmat Alhabo, è stato nominato ministro della Giustizia. Sempre oggi il Consiglio militare di transizione (Cmt) ha annunciato la revoca del coprifuoco notturno introdotto dopo la morte di Deby, ucciso in battaglia dai ribelli che da settimane hanno lanciato un offensiva nel nord del Paese. (Res)