Business news: Messico, mercato immobiliare residenziale stabile nonostante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato immobiliare residenziale a Città del Messico è rimasto stabile nonostante la situazione causata dall’emergenza Covid. Secondo il Gruppo Tecnocasa, presente in Messico con 103 agenzie, dopo un anno dall’inizio della pandemia il comparto casa registra un moderato dinamismo, alimentato soprattutto da coloro che hanno modificato le esigenze abitative, riducendo o ampliando i loro spazi. L’inizio del 2021, si legge in un comunicato del gruppo immobiliare, ha visto un leggero aumento del numero di operazioni effettuate rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Attualmente molte attività economiche in città attendono l’evoluzione della campagna vaccinale e di conseguenza la ripresa generale. “Le quotazioni immobiliari – spiega Martín Álvarez, Tecnocasa – hanno avuto scostamenti durante l’anno, ma in media sono rimaste stabili. Attualmente il prezzo medio al metro quadrato di soluzioni usate a Città del Messico è di 1.340 euro, mentre quello riferito alle nuove proprietà è pari a 1.790 euro”. (Res)