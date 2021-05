Business news: stime preliminari primo trimestre 2021, pil Messico al +0,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e marzo del 2021 l'economia del Messico dovrebbe essere cresciuta dello 0,4 per cento sul trimestre precedente, in calo del 2,9 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) nel rapporto preliminare sul prodotto interno lordo, i cui dati definitivi si conosceranno il 26 maggio. Si tratta di un passo indietro rispetto al +3,3 per cento registrato tra ottobre e dicembre 2020 rispetto al trimestre precedente. Il settore primario perde l'1,4 per cento su trimestre ma guadagna il 2,8 per cento rispetto a marzo 2020. L'industria rimane ferma nel passaggio dei trimestri ma perde il 2,3 per cento su anno, mentre il settore dei servizi, che con il +0,7 per cento è l'unico a guadagnare rispetto alla fine del 2020, perde il 3,6 per cento su anno. Il calo del 2 per cento stimato nei mesi di gennaio e febbraio, complice una ripresa dei contagi del novo coronavirus attorno alle feste natalizie, fa però pensare che a marzo si sia avviata una ripresa a ritmo sostenuto dell'economia messicana. (Mec)