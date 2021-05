Asia Orientale: incontro capi stato maggiore Usa, Giappone e Corea del Sud alle Hawaii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I capi di stato maggiore delle Forze armate di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud si sono incontrati a Pearl Harbour, alle Hawaii, per discutere l'evoluzione della minaccia rappresentata dalla Corea del Nord e l'importanza di promuovere un ordine regionale basato sulle regole. Lo ha riferito tramite una nota il governo degli Stati Uniti, secondo cui l'incontro tra il generale Mark Milley, capo dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, e i suoi omologhi giapponese e sudcoreano, Koji Yamazaki e Won In-chul, si è tenuto giovedì 29 aprile, ed è stato il primo confronto in presenza tra i tre generali dall'inizio della pandemia. "Le tre parti hanno condiviso le loro preoccupazioni in merito ai programmi nucleare e balistico della Corea del Nord, e hanno discusso l'importanza di promuovere un ordine internazionale basato sulle regole nella regione", recita la nota diffusa ieri, 2 maggio, dal governo Usa. Won ha enfatizzato l'importanza della cooperazione trilaterale per la sicurezza nella Penisola Coreana e nell'Asia Nord-orientale, mentre Yamazaki ha citato l'importanza per il Giappone che la Corea del Nord dia piena attuazione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu. Durante un incontro bilaterale il giorno successivo, i capi delle Forze armate di Stati uniti e Giappone hanno riaffermato che i due Paesi "si oppongono a qualsiasi tentativo unilaterale di mutare lo status quo nel Mar Cinese Orientale". (segue) (Nys)