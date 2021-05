Corea del Nord-Usa: Pyongyang replica al discorso al Congresso del presidente Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha avvertito ieri, 2 maggio, che gli Stati Uniti rischiano di imbattersi in una "situazione molto grave", dopo che il presidente Usa, Joe Biden, ha definito il Paese asiatico e i suoi programmi di armamenti strategici "una seria minaccia", nel corso del suo primo discorso alle Camere congiunte del Congresso federale statunitense. Kwon Jong-gun, direttore generale del dipartimento per gli Affari Usa del ministero degli Esteri della Corea del Nord, ha dichiarato che le parole di Biden di fronte al Congresso sono state "un errore marchiano": "Gli Stati Uniti affronteranno una crisi oltre la loro possibilità di controllo nel prossimo futuro, se continueranno ad approcciarsi alla Repubblica Popolare Democratica di Corea tramite una prospettiva e un punto di vista tipici della Guerra fredda", ha dichiarato il funzionario La sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ha inoltre pubblicato una nota ufficiale in risposta al recente lancio di volantini propagandistici in territorio nordcoreano da parte di attivisti anti-Pyongyang attivi in Corea del Sud: "Le responsabilità per le conseguenze di quest'azione saranno interamente attribuibili alle autorità della Corea del Sud, che non sono state in grado di tenere sotto adeguato controllo questi rifiuti umani", recita la nota dell'alta dirigente nordcoreana, in riferimento ai transfughi nordcoreani autori dell'azione dimostrativa. (segue) (Git)