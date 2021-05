Corea del Nord-Usa: Pyongyang replica al discorso al Congresso del presidente Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di transfughi nordcoreani in Corea del Sud ha annunciato il 30 aprile d'aver ripreso l'invio di volantini di propaganda contro il regime di Pyongyang, in violazione del divieto emesso lo scorso anno contro tali attività dal governo sudcoreano, dopo che una serie di incidenti analoghi aveva aumentato le tensioni lungo il confine tra le due Coree. I "Combattenti per una Corea del Nord libera", guidati dall'attivista Park Sang-hak, hanno annunciato d'aver inviato verso Nord dieci palloni aerostatici che trasportavano in tutto 500mila volantini, 500 libelli e 5mila banconote da un dollaro. L'azione dimostrativa è stata effettuata da non meglio precisate aree delle province di confine di Gyeonggi e Gangwon. Il divieto delle azioni di volantinaggio verso la Corea del Nord, motivato dalla tutela della sicurezza delle comunità di confine sudcoreane, è entrato in vigore alla fine del mese di marzo. Il divieto prevede per gli inadempienti pene massime di tre anni di reclusione, o sanzioni pecuniarie sino a 30 milioni di won (27.400 dollari). Gli attivisti hanno denunciato il divieto, definendolo "la peggior legge mai concepita per imbavagliare la voce delle persone". Le azioni di volantinaggio effettuate lo scorso anno erano culminate nella drammatica distruzione tramite esplosivi dell'ufficio di collegamento inter-coreano di Kaesong, decretata dalla Corea del Nord in segno di rappresaglia per le provocazioni degli attivisti sudcoreani. (Git)