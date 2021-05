Usa: Covid, Casa Bianca contro il podcaster Joe Rogan per le dichiarazioni sui vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden si sta preparando ad intervenire in maniera ancora più dura contro la "disinformazione" in merito alla pandemia di coronavirus e ai vaccini contro la Covid-19, in risposta alle recenti dichiarazioni di un noto youtuber e podcaster statunitense di orientamento progressista, Joe Rogan. Lo scrive il quotidiano "The Hill". Rogan aveva dichiarato durante una recente puntata del suo programma radiofonico, che vanta un pubblico di milioni di ascoltatori, che a suo modo di vedere i giovani non hanno bisogno di vaccinarsi contro la Covid-19, dal momento che studi dimostrano lo scarso pericolo rappresentato per loro dal virus e la loro scarsa contagiosità in caso di malattia. Rogan aveva precisato di non disporre di competenze mediche, ma ciò non è bastato ad evitare che nei giorni scorsi le sue parole innescassero un vespaio di polemiche e ripetute richieste di censura al suo programma, e addirittura un intervento diretto della Casa Bianca. La scorsa settimana ha pubblicamente replicato a Rogan persino l'infettivologo ed esperto di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, che ha accusato il podcaster di "parlare di sé stesso un un vuoto": "Ti preoccupi dei rischi di infezione per te stesso e della possibilità di non esibire sintomi. Ma puoi infettarti, e ti infetterai, e metterai te stesso e altri a rischio", ha dichiarato Fauci. (segue) (Nys)