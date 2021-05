Usa: Covid, Casa Bianca contro il podcaster Joe Rogan per le dichiarazioni sui vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro Rogan si è scagliata anche la direttrice per le comunicazioni della Casa Bianca, Kate Bedingfield: "Per caso Joe Rogan è diventato medico senza che ce ne accorgessimo? Non credo che prendere consigli medici e scientifici da Joe Rogan sia il modo di informarsi più produttivo per le persone", ha dichiarato la funzionaria nel corso di una intervista all'emittente "Cnn". Le parole di Rogan, che vanta un vasto seguito di giovani per le sue posizioni spesso anticonformiste, erano circolate per alcuni giorni su Twitter, prima che quest'ultimo tentasse di contestualizzarle in risposta alle richieste di censura ai suoi danni: "Non sono un medico, sono solo un dannato idiota, un commentatore in gabbia. Non sono una fonte affidabile d'informazione, neanche per me stesso", aveva precisato il commentatore, su cui però sono piovute anche le critiche dell'Associazione della salute pubblica Usa. Secondo "The Hill", la Casa Bianca è "consapevole dell'impatto dannoso della disinformazione" sulla reticenza ai vaccini negli Stati Uniti". La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato nel fine settimana che il governo Usa intende "allagare l'etere con una informazione accusata. Ovviamente questo include combattere attivamente la disinformazione in cui c'imbattiamo". Rogan è il podcaster più seguito e popolare al mondo: nel 2019 i suoi podcast totalizzavano 190 milioni di download al mese. (Nys)