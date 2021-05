Iraq: lancio di razzi Katyusha contro l’aeroporto di Baghdad, nessuna vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due razzi di tipo Katyusha sono stati lanciati ieri sera da ignoti contro l’aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq, dove si trova una base militare delle forze statunitensi. Lo riferisce in un comunicato la cellula per i media delle forze armate irachene. Secondo la nota, “Un razzo di tipo Katyusha è caduto nelle vicinanze dell’aeroporto internazionale di Baghdad” e “le forze di sicurezza sono riuscite a distruggere in aria un altro razzo prima che cadesse nelle vicinanze dello scalo”. La caduta del primo razzo non ha provocato alcun danno o vittima, conclude il comunicato. (Res)