Usa: la Cia sposa le politiche di genere pubblicizzando una agente "cisessuale"

- Ha suscitato polemiche un video promozionale pubblicato su Internet dall'agenzia d'intelligence Usa Central Intelligence Agency (Cia), nel quale viene presentata come modello professionale una agente "millennial cisessuale" (termine utilizzato dalle teorie sulla non conformità di genere per descrivere persone che non si riconoscono pienamente nel loro sesso biologico e nelle relative connotazioni di ruolo). La pubblicità, che molti internauti hanno accolto come un danno alla credibilità dell'agenzia, ha per protagonista una agente 36enne latinoamericana che si presenta come "donna di colore" cui è stato diagnosticato un "disturbo d'ansia generalizzato". "Mi ritengo intersezionale, ma la mia vita non si riduce a una serie di crocette su un questionario", afferma la donna nella breve clip diffusa dalla Cia sui propri profili social ufficiali. Nel video, la donna afferma anche di rifiutare "di internalizzare l'ideale patriarcale di ciò che una donna potrebbe o dovrebbe fare. Sono una dichiarazione vivente, una donna la cui inflessione non emerge alla fine di una frase, a suggerire di aver posto una domanda", prosegue la agente 36enne, aggiungendo di poter "cambiare un pannolino con una mano e consolare un bambino che piange con l'altra". il video, che sposa il linguaggio e le teorie della politica di genere divenute bandiera del progressismo accademico e politico statunitensi, ha suscitato il plauso di attivisti e politici, ma anche le critiche di molti internauti che accusano la Cia di aver esplicitato la propria parzialità sullo spinoso terreno del dibattito sociopolitico nazionale. Su Twitter diversi internauti hanno deriso l'agenzia di intelligence, accusandola di "voler assumere millennial instabili e ultra-progressisti". (Nys)