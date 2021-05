Thailandia: riprendono negoziati di pace tra governo e ribelli musulmani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziatori del governo della Thailandia e dei ribelli musulmani di etnia malay del Sud del Paese riprenderanno questo mese, e includeranno discussioni in merito a "questioni sostanziali". Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che cita Anas Abdulrahman, inviato di pace di Barisan Revolusi Nasional (Brn) il più grande dei gruppi armati musulmani che operano nel Sud della Thailandia. Secondo l'inviato, l'incontro verrà ospitato dalla Malesia a Kuala Lumpur. "Il prossimo round di colloqui vedrà discusse per la prima volta questioni sostanziali", ha dichiarato Anas, secondo cui il prossimo incontro sarà differente dai "colloqui di livello tecnico" intercorsi tra il governo thailandese e i ribelli negli scorsi anni. "Tanto per cominciare, il governo della Thailandia può applicare i valori della democratizzazione alle popolazioni (del Sud del Paese), ha dichiarato l'inviato. "Le comunità locali vogliono esercitare maggiore controllo sulla loro lingua, cultura, economia e politica nell'are". Anas ha aggiunto che i colloqui verteranno su soluzioni politiche, sulla negoziazione di un cessate il fuoco tra ribelli e forze armate, e sull'avvio di un meccanismo di consultazioni pubbliche nelle province meridionali di Pattani, Yala e Narathiwat, dove si concentra la comunità musulmana di etnia malay della Thailandia, che è un Paese a maggioranza buddhista. (segue) (Fim)