Germania: ministro Finanze, presto restrizioni Covid allentate per vaccinati e guariti

La Germania potrebbe allentare presto alcune restrizioni anticontagio per quanti sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19 e per chi è guarito dall'infezione. In particolare, si tratta dei limiti ai contatti e alla libertà di movimento. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva "Ard". Secondo Scholz, la ministra della Giustizia tedesca, Christine Lambrecht, ha già preparato la relativa proposta di legge, che il governo federale potrebbe approvare "nella prossima settimana". La bozza dispone che vaccinati e guariti non saranno tenuti a rispettare il coprifuoco, in vigore dalle 22:00 alle 5:00. La limitazione alle riunioni private ai membri della stessa famiglia e un'altra persona, con i minori di14 anni esclusi dal conteggio, non verrà applicata se si riuniscono soltanto vaccinati o guariti. Inoltre, tali categorie non sarebbero tenuti a mettersi in quarantena quando rientrano in Germania da un'area a rischio coronavirus, a meno che non si tratti di un Paese classificato come zona di diffusione di una variante del Covid-19. Vaccinati e guariti potranno, infine, accedere ai negozi, visitare giardini zoologici e botanici o utilizzare i servizi di parrucchieri e podologi senza sottoporsi previamente ai test per il coronavirus.