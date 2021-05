Germania: ministro Finanze, presto restrizioni Covid allentate per vaccinati e guariti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ogni modo, per tutti dovrebbe continuare ad applicarsi l'obbligo di indossare una maschera in determinati luoghi, così come il requisito della distanza negli spazi pubblici. Per Scholz, la proposta di Lambrecht dovrebbe essere discussa oggi dal governo federale, per essere votata il 5 maggio prossimo. Il progetto di legge verrà, infine, inviato a Bundestag e Bundesrat per l'approvazione. Infine, ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco, i governi dei Laender devono avere il potere di decidere su ulteriori esenzioni ed eccezioni alle norme anticontagio. (Geb)