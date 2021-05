Usa: arrestato 29enne accusato di attacchi a sinagoghe di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di New York ha arrestato un uomo di 29 anni accusato di una serie di attacchi a sinagoghe della Grande Mela. Lo ha riferito il dipartimento di polizia cittadino nel corso di una conferenza stampa ieri, 2 maggio. L'uomo, un afroamericano di nome Jordan Burnette - dovrà affrontare una serie di incriminazioni per "numerosi reati legati ad atti di vandalismo ed odio in questa comunità", ha dichiarato il viceispettore della Polizia di New York e capo della Task Force sui crimini d'odio, Jessica Corey. La Polizia di New York aveva annunciato la scorsa settimana di essere sulle tracce del responsabile di sei attacchi vandalici contro altrettante sinagoghe. (Nys)