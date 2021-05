Business news: Americhe, ministeriale Mercosur, avvicinamento su capitolo tariffe ma non su flessibilzzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le posizioni si sono avvicinate ma le "differenze metodologiche" impediscono ancora il raggiungimento di un pieno accordo tra i membri del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) sulla riduzione delle Tariffe esterne comuni (Aec). Appare difficile invece il raggiungimento di un consenso tra Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay sulla proposta di Montevideo per una riforma dello Statuto che consenta ai singoli paesi di flessibilizzare e negoziare individualmente accordi bilaterali con paesi terzi. Questo quanto trapelato al termine della riunione del Consiglio dei ministri del blocco, tenuta in modalità virtuale. "Stiamo avvicinando le posizioni. L'Argentina ha avuto un gran gesto in materia di riduzione delle tariffe", hanno affermato fonti del ministero degli Esteri di Buenos Aires ad "Agenzia Nova". "Abbiamo proposto una convergenza sul 75 delle tariffe e proponiamo che un gruppo ad hoc lavori sul 25 per cento restante (...) ci sono differenze metodologiche da risolvere", aggiungono da parte argentina. Per quanto riguarda la flessibilizzazione l'Argentina ha invece chiuso alla proposta dell'Uruguay sostenendo che "non è possibile stabilire come regola che ognuno negozi separatamente". (Res)