Business news: Venezuela, industriali, mancanza di carburante mina sicurezza alimentare

- La mancanza di carburante in Venezuela mina la sicurezza alimentare dei venezuelani. È l’allarme lanciato in una conferenza stampa congiunta dalla Confederazione delle associazioni dei produttori agricoli del Venezuela (Fedeagro), dalla Confederazione venezuelana degli industriali (Conindustria) e dal Consiglio nazionale del commercio e dei servizi (Consecomercio). “Da mesi mettiamo in guardia dalle terribili conseguenze generate dalla pressoché assoluta mancanza, su tutto il territorio nazionale, di combustibile e di come questo stia interessando il settore produttivo”, si legge in un comunicato congiunto. “Con il diesel il Paese si muove. I raccolti e le materie prime devono essere spostati dalle campagne alle città e alle fabbriche. (…)L'economia di 17 stati del Paese, a vocazione agroindustriale, è appesa a un filo. Tra soli 15 giorni inizierà un nuovo ciclo di semina, il più importante dell'anno, e, se questo processo non verrà effettuato per mancanza di carburante sarà impossibile produrre il cibo che i venezuelani metteranno nel loro piatto. La nostra sicurezza alimentare è a rischio”, denunciano le associazioni di settore. (Res)