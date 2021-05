Business news: Colombia, presidente Duque annuncia un nuovo progetto di riforma fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha annunciato che presenterà al parlamento una nuova proposta di riforma fiscale, mossa con la quale intende "rasserenare" il paese giunto al terzo giorno di proteste per il testo depositato in precedenza. "Ho dato istruzioni al ministero delle Finanze perché all'interno del percorso legislativo si possa costruire un nuovo testo, si costruisca consenso che permetta approfittare di proposte valide che hanno presentato i partiti, organizzazioni civili e settore privato", ha spiegato Duque in conferenza stampa. Con il nuovo testo, ha detto il capo dello stato, l'esecutivo intende dare "alla cittadinanza certezza che non ci sarà nessuna preoccupazione". Il nuovo progetto si prevede che non aggiunga "l'imposta sul valore aggiunto ai servizi pubblici, non ci sarà l'Iva sulle benzine, semplicemente in questa materia non si alterano le regole del gioco che ha il paese", ha detto Duque citato dal capo dello stato citato dal quotidiano "El Espectador". (Mec)