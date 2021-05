Asia Orientale: incontro capi stato maggiore Usa, Giappone e Corea del Sud alle Hawaii (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone terrà un’esercitazione militare congiunta con le forze armate di Stati Uniti e Francia tra l’11 e il 17 maggio prossimi. Lo ha annunciato la Forza di auto-difesa terrestre (Jgsdf) in un comunicato, secondo cui si tratterà delle prime manovre militari su larga scala cui partecipano i tre Paesi. La notizia giunge in un momento in cui Tokyo appare intenzionata ad approfondire la cooperazione in materia di difesa con gli Stati Uniti come strumento per contrastare la crescente influenza della Cina in Estremo Oriente. Il ministro della Difesa Nobuo Kishi ha sottolineato alla stampa come anche la Francia condivida “la visione di un Indo-Pacifico libero e aperto”. “Rafforzando la collaborazione con Usa e Francia, vogliamo migliorare le capacità delle nostre forze di autodifesa nel difendere le isole remote”, ha dichiarato il ministro facendo riferimento alle Isole Senkaku, la cui sovranità è rivendicata anche da Pechino. (segue) (Nys)