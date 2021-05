Asia Orientale: incontro capi stato maggiore Usa, Giappone e Corea del Sud alle Hawaii (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza terrestre di autodifesa del Giappone ha annunciato lo scorso 15 aprile che condurranno per la prima volta in circa trent'anni una vasta esercitazione col coinvolgimento di tutte le unità sul territorio nazionale. L'esercitazione, che servirà a rafforzare le capacità militari del Paese e a fini di deterrenza, giunge in un contesto di crescente preoccupazione per le ambizioni territoriali della Cina nella regione. La vasta manovra nazionale si terrà in Giappone tra settembre e novembre prossimo, e includerà una verifica delle capacità logistiche e di comunicazione delle forze armate. La Forza terrestre di autodifesa del Giappone contano circa 140mila effettivi, e non conducevano una manovra generale dal 1993, poco dopo la fine della Guerra fredda. Negli ultimi anni il Giappone ha rafforzato le proprie capacità anfibie, nel tentativo di garantire la difesa dei propri territori insulari più remoti, a cominciare dalle isole Senkaku, l'atollo del Mar Cinese Orientale rivendicato dalla Cina. (Nys)