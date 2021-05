Usa: Biden su decennale morte Osama, mantenuta promessa di non dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno mantenuto la promessa di non dimenticare tutti coloro che hanno perso la vita l'11 settembre 2001 e, pur ritirandosi dall'Afghanistan, rimarranno vigili dinanzi a tutte le minacce del terrorismo. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nel decennale dell'uccisione di Osama bin Laden, "seguito fino alle porte dell'inferno". "Abbiamo mantenuto la promessa fatta a tutti quelli che hanno perso i loro cari l'11 settembre: che non ci saremmo mai dimenticati coloro che abbiamo perso e che gli Stati Uniti non verranno mai meno all'impegno di prevenire un altro attacco sul loro territorio e di preservare la sicurezza del loro popolo". Il capo dello Stato ha ricordato il ritiro delle ultime truppe dall'Afghanistan, mettendo fine alla "più lunga guerra americana", e lasciando al Qaeda "notevolmente indebolita". Ma gli Usa "rimarranno vigili sulla minaccia dei gruppi terroristici", ha avvertito Biden assicurando che "continueranno a monitorare e stroncare qualsiasi pericolo" in arrivo dal paese. (Nys)