El Salvador: da Usa "profonda preoccupazione" per rimozione vertici della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha espresso al presidente di El Salvador, Nayb Bukele, la "profonda preoccupazione" per la sostituzione dei membri della Corte costituzionale, operata dal parlamento. Washington, riferisce il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, ha segnalato al presidente salvadoregno "che una giustizia indipendente è fondamentale per un governo democratico". Al tempo stesso, l'amministrazione Usa esprime preoccupazione per la rimozione del procuratore generale Raul Melara, "che si è battuto contro la corruzione e l'impunità", dimostrandosi "partner efficace negli sforzi per combattere il crimine" tanti in El Salvador quanto negli Usa. Blinken ha ricordato l'impegno degli Stati Uniti "a migliorare le condizioni in El Salvador, anche rafforzando le istituzioni democratiche e la separazione dei poteri, difendendo una stampa libera, la società civile e sostenendo il settore privato". (segue) (Mec)