Business news: Imprese, l'11 maggio business forum virtuale Italia-Minas Gerias

- Agribusiness, manifattura ed energia sostenibile. Sono alcuni dei temi al centro il business Forum Italia-Minas Gerais che si terrà l'11 maggio in formato virtuale. L'appuntamento è promosso su impulso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e organizzato congiuntamente da Consolato d'Italia a Belo Horizonte, ICE Agenzia, Camera di Commercio Italo-Brasiliana del Minas Gerais, in collaborazione con le autorità locali e Confindustria. Il Minas Gerais è una regione del Brasile a vocazione industriale, contraddistinta da una forte presenza di immigrati di origine italiana pari al 10,6 per cento della popolazione dello stato e con forti riflessi sulla cultura locale. Nell'economia del Minas Gerais hanno particolare rilevanza l'industria automobilistica, siderurgica e alimentare, oltre al settore dell'estrazione mineraria. Lo stato è anche uno dei maggiori produttori di derrate agricole del Paese, oltre a prodotti lattiero-caseari e caffè. (Res)