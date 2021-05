Business news: Brasile, nominato nuovo presidente dell'istituto di statistica dopo polemiche per taglio ai fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economista Eduardo Luiz Gobcalves Rios Neto è stato nominato presidente del'isitituto nazionale di statistica del Brasile (Ibge). Già direttore dei Sondaggi Rios Neto è stato nominato dal ministro dell'Economia, Paulo Guedes, in sostituzione di Susana Cordeiro Guerra, che la settimana scorsa aveva rassegnato le dimissioni per "motivi personali". I media ricordano oggi che la presidente uscente e il suo sostituto, a marzo avevano pubblicato sul giornale "O Globo" un articolo nel quale denunciavano i rischi cui sarebbe potuto incorrere il paese con un calo delle informazioni statistiche legato al forte taglio delle spese per il Censimento 2021. "Senza il Censimento 2021. le azioni governative post pandemia saranno più fragili per la mancanza di informazioni che possano indirizzare le politiche pubbliche con ricadute sul territorio brasiliano, in particolare sui suoi comuni", si leggeva nell'articolo ripubblicato anche nella pagina dell'Ibge. (Res)