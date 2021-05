Business news: Brasile, covid, rinnovato decreto per ridurre o sospendere contratti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha rinnovato il programma che, tra le altre cose, offre agli imprenditori colpiti dagli effetti della crisi pandemica diverse soluzioni temporanee per ridurre il costo del lavoro. Pubblicato in gazzetta ufficiale, il Programma di emergenza per la manutenzione del lavoro e del reddito (Bem) consentirà la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro dei dipendenti, con la relativa sforbiciata sui salari, ma anche la sospensione temporanea del contratto di lavoro, fino a un massimo di 120 giorni. Lo strumento ripete quello già varato nel 2020, rinnovato dal governo nel corso dei mesi. Gli interventi dovranno essere comunque concordati per iscritto tra il datore di lavoro e il dipendente, a patto che siano mantenute alcune condizioni, si legge nel testi del decreto: che sia mantenuto il livello della paga oraria e che l'eventuale riduzione di giornata di lavoro e salario sia nella misura del 25, 50 e 70 per cento. (Res)