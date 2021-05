Business news: Cile, Pinera accetta sconfitta e promulga legge su terzo ritiro anticipato fondi pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha promulgato la legge che consente ai titolari di fondi pensione un nuovo ritiro di fondi, provvedimento contro cui aveva presentato un ricorso bocciato ieri dal Tribunale costituzionale (Tc). "Come governo accettiamo e rispettiamo la decisione del Tc pur senza condividerla", ha affermato il presidente in un punto stampa nella casa di Governo. "Per questo motivo promulghiamo oggi la riforma approvata in parlamento e faremo il maggiore sforzo affinché queste risorse siano a disposizione delle famiglie cilene a partire dalla prossima settimana", ha aggiunto Pinera. Il leader della coalizione di centrodestra cilena ha quindi annunciato che ritirerà il testo di legge presentato lunedì con il quale aveva fatto un ultimo tentativo di raccogliere consensi attorno ad un progetto alternativo e scongiurare quindi il pronunciamento del Tc. Il testo promulgato oggi consente ai beneficiari di fondi pensione un terzo ritiro anticipato di una quota fino al 10 per cento del totale dei contributi accumulati. (Res)