Germania: sindaco Berlino su scontri Primo maggio, nessuna comprensione per violenti

- Il sindaco di Berlino e primo ministro della città-Stato, Michael Mueller, ha condannato gli autori degli scontri tra dimostranti e polizia avvenuti nel quartiere di Neukoelln nella serata del primo maggio, al termine delle manifestazioni per la Giornata dei lavoratori. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha dichiarato: “Non ho alcuna comprensione per i pochi violenti che sfruttano una situazione tesa e difficile, attaccano gli agenti di polizia, appiccano il fuoco e così mettono in pericolo dimostranti pacifici”. Mueller ha quindi evidenziato che “l'odio e l'ignoranza non hanno alcuno spazio nella società, né il primo maggio né in qualsiasi altro giorno”. Come riferisce il quotidiano “Berliner Zeitung”, allo stesso tempo, il sindaco e primo ministro dei Berlino ha affermato come sia importante mantenere e attuare i diritti di manifestare e riunirsi anche durante la pandemia di coronavirus. Al riguardo, Mueller ha osservato: “Le dimostrazioni pacifiche e responsabili, con il distanziamento e le mascherine, sono possibili e funzionano, come hanno dimostrato a Berlino i numerosi dimostranti il primo maggio”. Gli scontri nella capitale tedesca si sono concentrati nel quartiere di Neukoelln. Secondo l'ultimo bilancio del ministero dell'Interno del Land di Berlino, la polizia ha effettuato 354 arresti, mentre 93 agenti sono rimasti feriti.(Geb)