Business news: Cile, Engie accelera la transizione energetica

- Il gruppo energetico francese Engie chiuderà o convertirà al gas e alla biomassa le sue centrali a carbone nel Cile entro il 2025. Il processo si inserisce nel progetto di transizione energetica della società, che ha due centrali nel nord del Cile, a Mejillones e Tocopilla. Sei unità saranno chiuse, mentre altre sei convertite, per un totale di 1,5 gigawatt di capacità di carbone in meno. In questo modo Engie diminuirà dell'80 per cento le emissioni di carbone nel Paese latino americano. (Res)