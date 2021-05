Business news: Brasile, webinar Sace, mercato dalle enormi opportunità ma serve preparazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è un mercato dalle enormi opportunità per gli investitori italiani. Un mercato con difficoltà che vanno conosciute e gestite ma dove, nel complesso, le opportunità superano i rischi. È quanto emerso dal webinar "#RipartireSicuri - Ripresa economica ed opportunità di business in Brasile: strumenti a supporto delle imprese italiane", promosso da Sace con il supporto dell'ambasciata d'Italia in Brasile. Ad aprire i lavori è stato l’ambasciatore d’Italia a Brasilia, Francesco Azzarello. Il diplomatico ha invitato tutti ad un'analisi oggettiva e non superficiale del Paese, che tenga conto della diversa cultura, modo di agire e fare politica dei latino-americani, e del fatto che il Brasile notoriamente è definito un Paese complesso, non per principianti. Azzarello ha sottolineato "gli odierni colossali interessi bilaterali", ad iniziare dai profondi legami dovuti ad una comunità di 650.000 italiani, 32 milioni di italo-brasiliani, 968 società italiane, fra cui numerose fra le più importanti, che continuano ad investire con ritorni anche in Italia, ed una bilancia commerciale costantemente in favore dell'Italia. (Res)