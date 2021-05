© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio al banco del bar "è pratico, veloce e sicuro, toglierlo ha fatto perdere il 50 per cento del lavoro ai nostri baristi già in difficoltà. Per questo mi unisco alla campagna nazionale di Fipe che parte da Genova per chiedere al governo di rivedere il divieto di consumo al banco". Lo scrive su Twitter il leader di Cambiamo e presidente della regione Liguria. (Rin)