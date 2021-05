© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce il Consiglio comunale.Streaming sul sito del Comune di Milano (dalle 15.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all'iniziativa "Dante in Duomo", in occasione delle celebrazioni nazionali per il 700° anniversario dalla scomparsa di Dante Alighieri. Streaming su canale YouTube e pagina Facebook ufficiale del Duomo di Milano (ore 18.30)VARIEInaugurazione dell'hub vaccinale MultiMedica, presso lo Spazio Mil di Sesto San Giovanni con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano e l’amministatore delegato del gruppo MultiMedica Daniele Schwarz.Spazio Mil, via Granelli, 1 - Sesto San Giovanni/Mi (ore 9.30)In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, cerimonia di Gariwo per ricordare i giusti dell'informazion.Anfiteatro Ulianova Radice - Giardino dei Giusti, via Giovanni Cimabue, 40 - Milano (ore 11.00)Presentazione dei nuovi bus ibridi di Varese. Con, tra gli altri, il sindaco Davide Galimberti e gli assessori Andrea Civati (Mobilità), Dino De Simone (Ambiente), Fabrizio Lovato (Turismo).Piazzale del Palazzetto dello Sport - Varese (ore 15.00) (Rem)