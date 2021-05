Business news: Colombia, Adrian Neuhauser nuovo presidente di Avianca Holdings

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adrian Neuhauser è stato nominato nuovo presidente e amministratore delegato della compagnia aerea Avianca Holdings in sostituzione di Anko van der Werff. Il nuovo Ad, entrato a far parte della società nel 2019, ha più di 20 anni di esperienza nel settore finanziario con un focus sull'investment banking, oltre a una vasta esperienza di lavoro con società di trasporto, comprese compagnie aeree, ferrovie e società di veicoli pesanti. Secondo quanto reso noto da Avianca, Van der Werff lascia la holding per assumere una nuova posizione di Ad in una società in Europa ed essere più vicino alla sua famiglia. (Res)