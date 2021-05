Business news: Banca centrale Colombia mantiene a maggioranza tasso di sconto all'1,75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Colombia ha deciso di mantenere all'1,75 per cento il tasso di sconto annuale. La decisione, adottata dalla giunta dei governatori con sei voti favorevoli e uno contrario, ha tenuto conto del tasso di inflazione annuale, fissato all'1,51 per cento a fine marzo, con la previsione che i prezzi possano mantenersi nel livello obiettivo del 3 per cento tra il 2021 e il 2022. L'unico governatore contrario aveva votato per un taglio di 25 punti base. Il tasso rimane invariato dalla riunione del 28 settembre 2020, quando era stato tagliato dal 2 per cento. (Mec)