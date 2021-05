Business news: Fmi, Colombia mantiene condizioni solide per rispetto criteri su Linea credito flessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia continua a rispettare i criteri stabiliti con il Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'accordo per la Linea di credito flessibile. Lo riferisce lo stesso organismo multilaterale segnalando, in una nota, che Bogotà gode di un "quadro di politiche molto solido - ancorate su un tasso di cambio flessibile, obiettivi di inflazione credibili, una efficace supervisione e regolazione del sistema finanziario, e un quadro strutturale del medio periodo - che continuano ad essere un pilastro per il paese e hanno permesso alle autorità di rispondere in maniera coordinata e opportuna alla pandemia della Covid-19". Il paese rimane comunque esposto "ad elevati rischi esterni, vista l'incertezza sulla traiettoria della pandemia", ma anche a fronte di un possibile peggioramento delle condizioni finanziarie mondiali, ha mostrato "il deciso impegno" su "politiche solide e prudenti". In questo senso, il Fondo apprezza il "programma di integrale riforma fiscale destinato ad aumentare le entrate in forma durevole ed equa per salvaguardare la spesa pubblica essenziale e gli investimenti pubblici". L'accordo a due anni per il prestito Lcf, un fondo prestito da attivare in caso di situazione di emergenza, è stato siglato il 1 maggio del 2020 e portato il 25 settembre a una cifra equivalente a circa 16,7 miliardi di dollari. (Mec)