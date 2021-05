Siria: Assad firma il decreto sull'amnistia generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente siriano, Bashar Assad, ha firmato un decreto sull'amnistia generale per crimini commessi prima del 2 maggio 2021. Lo ha annunciati oggi l'ufficio della presidenza siriana. L'amnistia si applica ai detenuti condannati per corruzione, falsificazione di documenti ufficiali, traffico di droga e violenze sui minori. Il decreto implica anche una mitigazione della pena in alcuni casi, compresa la sostituzione delle condanne a morte con lavori forzati a vita e la riduzione a 20 anni di pene per lavori forzati a vita. Chi si nasconde dalla giustizia e si arrende alle autorità può godere dell'amnistia, si legge nel decreto. I condannati con l'accusa di terrorismo, tradimento, spionaggio e contrabbando di armi resteranno in carcere. (Res)